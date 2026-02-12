Норвежский призёр расплакался на Олимпиаде-2026 и признался в измене девушке - ВИДЕО

На зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине внимание к биатлону привлекли не только спортивные результаты, но и события в зоне интервью.

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд, завоевавший бронзовую медаль в индивидуальной гонке, не сдержал эмоций в микст-зоне и признался, что изменил «любви всей своей жизни». Короткое интервью быстро распространилось в социальных сетях, вызвав широкий резонанс среди болельщиков и экспертов, тогда как пользователи интернета начали активно искать личность упомянутой девушки.

В текущем сезоне Кубка мира Легрейд не поднимался на личный пьедестал почёта, на его счету были две победы и два серебра лишь в эстафетных гонках, тогда как в спринтах, индивидуальных стартах и масс-стартах он неизменно оставался вне тройки призёров. Поэтому в числе фаворитов первой олимпийской гонки норвежец не рассматривался. Тем неожиданнее стала завоёванная им бронза - первая личная олимпийская награда в карьере после золота в эстафете на Играх-2022 в Пекине.

После финиша спортсмен расплакался, объяснив, что хотел бы разделить успех с девушкой, с которой познакомился полгода назад, но три месяца назад совершил «самую большую ошибку» и изменил ей, лишь неделю назад признавшись в случившемся. По словам биатлониста, в последние дни личные переживания отошли для него на первый план, затмив спортивные события. Уже после церемонии награждения Легрейд подчеркнул, что не станет раскрывать имя возлюбленной, отметив, что ей и без того пришлось пережить повышенное внимание, и выразил надежду на возможность сохранить отношения.

NEW: Norwegian biathlete Sturla Holm Laegreid admits to cheating on his girlfriend after winning a bronze medal at the Winter Olympics.



Sturla Holm Laegreid broke down in tears as he talked about the "worst week" of his life.



Дополнительную остроту ситуации придало совпадение признания с успехом другого представителя сборной Норвегии. Йохан-Олаф Ботн выиграл индивидуальную гонку, завоевав первое в карьере олимпийское золото, и посвятил победу погибшему другу и партнёру по команде Сиверту Баккену. Тяжело переживая утрату, Ботн пропустил январские этапы Кубка мира, однако на Олимпиаде сумел победить. После финиша он поднял палец к небу и заявил, что ощущал, будто заключительный круг проходит вместе с Сивертом, надеясь, что тот видит его и гордится им.

По мнению части болельщиков, эмоциональное признание Легрейда отвлекло внимание от трогательного момента, связанного с победой Ботна.

На следующий день норвежский биатлонист вновь выступил с заявлением, выразив сожаление, что вынес личную историю в публичное пространство в день, который должен был стать праздником для всей команды. Он извинился перед Йоханом-Олафом Ботном за смещение фокуса внимания, а также перед бывшей девушкой, оказавшейся в центре медиавнимания, подчеркнув, что намерен оставить произошедшее в прошлом и сосредоточиться на дальнейшем выступлении на Олимпиаде, отказавшись впредь отвечать на вопросы на эту тему.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова