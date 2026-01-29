 Зеленский предпочел продолжение войны соглашению на плохих условиях | 1news.az | Новости
В мире

Зеленский предпочел продолжение войны соглашению на плохих условиях

First News Media00:00 - Сегодня
Украинский лидер Владимир Зеленский предпочел войну «плохому миру».

Об этом он заявил в интервью изданию The Atlantic.

«Украина не проиграет. Я предпочел бы вообще не заключать никакого соглашения, чем заставить свой народ принять плохое», — сказал глава республики.

Кроме того, в интервью Зеленский заявил, что хочет достичь «достойного и длительного мира», а не быстрого соглашения ради политики. Он также высказался о референдуме, подчеркнув, что не препятствует референдуму и выборам на Украине, но только в том случае, если результаты не приведут к принятию невыгодного соглашения или потере территорий.

Наконец, украинский лидер выразил уверенность, что первым шагом к миру с Россией должны быть гарантии безопасности, которые предоставят США и европейские страны.

