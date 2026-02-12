 WhatsApp пошел в лобовую: «Россия блокирует нас ради слежки» | 1news.az | Новости
WhatsApp пошел в лобовую: «Россия блокирует нас ради слежки»

First News Media11:47 - Сегодня
WhatsApp заявил, что власти России попытались полностью заблокировать мессенджер и опубликовал в своих соцсетях заявление на русском языке.

«Сегодня российские власти попытались полностью заблокировать WhatsApp в попытке заставить людей перейти на государственное, незащищенное от слежки приложение. Старания изолировать более 100 миллионов пользователей без права на частное и безопасное общение — это шаг назад, который может привести только к снижению безопасности людей в России. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы пользователи оставались на связи», - говорится в заявлении.

Накануне появились сообщения, что домены WhatsApp, YouTube, а также нескольких независимых СМИ, работающих в России, исключили из записей Национальной системы доменных имен, что означает фактически полную блокировку, отмечает Meduza.

Дмитрий Песков, которому задали вопрос «вернется ли к нам WhatsApp», заявил, что «это вопрос выполнения законодательства»: если корпорация Meta, которой принадлежит мессенджер, «вступит в диалог с российскими властями», тогда «появится возможность договориться». «Если корпорация будет занимать такую же бескомпромиссную позицию, и, я бы сказал, проявлять полную неготовность ориентироваться на российское законодательство, то тогда шансов нет», — заявил Песков в интервью проекту Ньюм ТАСС.

С августа 2025 года Роскомнадзор блокирует звонки в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Ведомство утверждает, что эти мессенджеры используются для организации терактов и вербовки террористов, а также мошеннических и иных преступлений против россиян. В связи с этим WhatsApp уже выпускал заявление в декабре. В нем говорилось, что власти России «стремятся лишить более 100 миллионов россиян права на частную и защищенную сквозным шифрованием переписку». «WhatsApp глубоко интегрирован в структуру каждого сообщества в стране — от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России», — сказал представитель мессенджера.

10 февраля Роскомнадзор объявил о «последовательных ограничениях» против мессенджера Telegram — чтобы добиться «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». За день до этого пользователи начали жаловаться на массовые сбои в работе мессенджера — они не могли отправлять сообщение и открыть приложение. Основатель Telegram Павел Дуров выступил с заявлением, в котором говорилось, что власти России пытаются заставить своих граждан перейти на «контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры» (мессенджер Max).

