В Азербайджане внедрена Система интеллектуальной оценки человеческих ресурсов - ФОТО

Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики (ГСССИБ) внедрена Система интеллектуальной оценки человеческих ресурсов с целью развития кадрового потенциала в сфере информационной безопасности, оценки профессиональных знаний и навыков на основе измеримых критериев, а также системного управления институциональными знаниями в данной области.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственной службе, новая система обеспечивает проверку и оценку уровня профессиональной подготовки и знаний, профессиональных компетенций и функциональных навыков сотрудников государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере информационной безопасности и технологий, посредством современных инструментов оценки. На основе результатов оценки предусмотрено проведение соответствующих обучающих программ для повышения уровня компетенций специалистов с последующей выдачей сертификатов, отражающих достигнутые результаты. Данный подход направлен на формирование профессиональных стандартов в отрасли на единой платформе и измерение качественных показателей человеческих ресурсов на институциональном уровне.

В ходе презентации системы начальник Госслужбы специальной связи и информационной безопасности, генерал-лейтенант Ильгар Мусаев ознакомился с функциональными возможностями платформы.

Руководитель службы отметил, что основной целью инициативы является не только перевод процессов оценки в цифровую плоскость, но и определение профессионального уровня кадров, работающих в сфере информационной безопасности и технологий в государственных органах, на основе объективных критериев, точная идентификация пробелов в компетенциях и планомерное управление процессами развития. Он подчеркнул, что система вносит существенный вклад в формирование единого подхода в отрасли и укрепление профессиональной дисциплины.

Одновременно система функционирует как комплексная платформа, обеспечивающая регулирование механизмов оценки на основе единых стандартов, повышение прозрачности и подотчетности процессов, а также внедрение цифрового и аналитического подхода в управление человеческими ресурсами.

В этих рамках на основании результатов оценки, проведенной посредством системы, ГСССИБ организует целевые обучающие программы для развития теоретических и практических знаний и навыков специалистов, работающих в соответствующей сфере в государственных органах.

Отметим, что на первоначальном этапе посредством системы по обращениям Министерства энергетики Азербайджанской Республики и Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики была проведена оценка уровня знаний и навыков сотрудников данных ведомств, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий.

В настоящее время ГСССИБ приступила к реализации двухнедельных учебных программ для профильных сотрудников указанных структур. Обучение проводится в недавно введенной в эксплуатацию лаборатории «Тесты информационной безопасности» в Бакинской высшей школе нефти.