 В Азербайджане внедрена Система интеллектуальной оценки человеческих ресурсов - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Азербайджане внедрена Система интеллектуальной оценки человеческих ресурсов - ФОТО

First News Media12:40 - Сегодня
В Азербайджане внедрена Система интеллектуальной оценки человеческих ресурсов - ФОТО

Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики (ГСССИБ) внедрена Система интеллектуальной оценки человеческих ресурсов с целью развития кадрового потенциала в сфере информационной безопасности, оценки профессиональных знаний и навыков на основе измеримых критериев, а также системного управления институциональными знаниями в данной области.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственной службе, новая система обеспечивает проверку и оценку уровня профессиональной подготовки и знаний, профессиональных компетенций и функциональных навыков сотрудников государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере информационной безопасности и технологий, посредством современных инструментов оценки. На основе результатов оценки предусмотрено проведение соответствующих обучающих программ для повышения уровня компетенций специалистов с последующей выдачей сертификатов, отражающих достигнутые результаты. Данный подход направлен на формирование профессиональных стандартов в отрасли на единой платформе и измерение качественных показателей человеческих ресурсов на институциональном уровне.

В ходе презентации системы начальник Госслужбы специальной связи и информационной безопасности, генерал-лейтенант Ильгар Мусаев ознакомился с функциональными возможностями платформы.

Руководитель службы отметил, что основной целью инициативы является не только перевод процессов оценки в цифровую плоскость, но и определение профессионального уровня кадров, работающих в сфере информационной безопасности и технологий в государственных органах, на основе объективных критериев, точная идентификация пробелов в компетенциях и планомерное управление процессами развития. Он подчеркнул, что система вносит существенный вклад в формирование единого подхода в отрасли и укрепление профессиональной дисциплины.

Одновременно система функционирует как комплексная платформа, обеспечивающая регулирование механизмов оценки на основе единых стандартов, повышение прозрачности и подотчетности процессов, а также внедрение цифрового и аналитического подхода в управление человеческими ресурсами.

В этих рамках на основании результатов оценки, проведенной посредством системы, ГСССИБ организует целевые обучающие программы для развития теоретических и практических знаний и навыков специалистов, работающих в соответствующей сфере в государственных органах.

Отметим, что на первоначальном этапе посредством системы по обращениям Министерства энергетики Азербайджанской Республики и Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики была проведена оценка уровня знаний и навыков сотрудников данных ведомств, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий.

В настоящее время ГСССИБ приступила к реализации двухнедельных учебных программ для профильных сотрудников указанных структур. Обучение проводится в недавно введенной в эксплуатацию лаборатории «Тесты информационной безопасности» в Бакинской высшей школе нефти.

Поделиться:
246

Актуально

Политика

СГБ Азербайджана раскрыла масштабный заговор: От «Союза миллиардеров» до ...

Мнение

Европарламент против фактов: сепаратизм под прикрытием «прав человека»

Общество

В Азербайджане вводят новые правила налогообложения электронных услуг для ...

Мнение

Новый вектор, передовые технологии: Азербайджан делает ставку на цифровое ...

Общество

В центре Баку автомобиль протаранил светофор - ВИДЕО

В Азербайджане внедрена Система интеллектуальной оценки человеческих ресурсов - ФОТО

Азербайджанские железные дороги предупреждают о последствиях нарушения правил безопасности - ВИДЕО

В Азербайджане вводят новые правила налогообложения электронных услуг для нерезидентов - ВИДЕО

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Арестован ученик, устроивший вооружённый инцидент в лицее «İdrak»

Ещё один инцидент в столичной школе: ученик получил тяжёлые травмы

Из области шеи учительницы, раненой при стрельбе в лицее «İdrak», извлечено 16 осколков - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Задержан ещё один обвиняемый в поджоге ресторана в Баку - ВИДЕО

Последние новости

Задержан известный турецкий ютубер Энес Батур

Сегодня, 14:18

Песков: у Кремля есть понимание о новом раунде переговоров с США и Украиной

Сегодня, 14:15

СГБ опубликовала аудиозаписи Рамиза Мехдиева и Ганимата Захида - АУДИО

Сегодня, 14:10

СГБ: Национальный совет действовал при финансовой поддержке иностранных спецслужб

Сегодня, 14:08

СГБ распространила аудиозапись телефонного разговора Рамиза Мехдиева с сотрудником иностранных спецслужб

Сегодня, 14:05

Рамиз Мехдиев легализовал более 17 млн манатов, полученных преступным путем - ВИДЕО

Сегодня, 13:50

СГБ: Али Керимли собирался обеспечить вступление Азербайджана в ОДКБ - ВИДЕО

Сегодня, 13:48

Россия отказалась от участия в первом заседании Совета мира

Сегодня, 13:35

Европарламент против фактов: сепаратизм под прикрытием «прав человека»

Сегодня, 13:28

Фанаты и друзья собрали более 1 млн долларов для семьи Джеймса Ван Дер Бика после его смерти - ФОТО

Сегодня, 13:23

Захарова: Выбор Арменией ядерных технологий США вызвал вопросы в России

Сегодня, 13:15

Пашинян ждет от зарубежных посольств снятия запрета на посещение приграничья

Сегодня, 13:10

В центре Баку автомобиль протаранил светофор - ВИДЕО

Сегодня, 13:05

СГБ Азербайджана раскрыла масштабный заговор: От «Союза миллиардеров» до госизмены - ВИДЕО

Сегодня, 13:02

HRANA: Число погибших во время протестов в Иране превысило семь тысяч

Сегодня, 13:00

«Ньюкасл» воодушевляется перед вояжом в Баку

Сегодня, 12:53

Пашинян предложил создать в госучреждениях хоры для «живого» исполнения гимна

Сегодня, 12:48

Кино на неделю: Экранизация «Грозового перевала» c Марго Робби и Джейкобом Элорди и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:43

В Азербайджане внедрена Система интеллектуальной оценки человеческих ресурсов - ФОТО

Сегодня, 12:40

Азербайджанские железные дороги предупреждают о последствиях нарушения правил безопасности - ВИДЕО

Сегодня, 12:30
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36