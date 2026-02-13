Водителей предупредили об ограничениях на аэропортовской дороге - ФОТО

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам дорожного движения в связи с ограничениями, которые будут введены на трассе в сторону аэропорта.

Как сообщили в управлении, 14–15 февраля на аэропортовской дороге в Сураханском районе столицы (в районе Buta Palace) будут проводиться работы по замене электронных информационных табло. В связи с этим движение транспортных средств на указанном участке будет ограничено, а направления движения – изменены, передает 1news.az.

Ограничения будут действовать в следующие периоды:

14 февраля с 00:00 до 07:00: в направлении от аэропорта (от дорожной развязки у аэропорта) в сторону станции метро «Кероглу»;

15 февраля в те же часы (с 00:00 до 07:00): в направлении от станции метро «Кероглу» (от путепровода над Сураханским кругом) в сторону аэропорта.

Сотрудники дорожной полиции, несущие службу на данном участке, будут направлять водителей, следующих по Мардакянскому шоссе, на Зыхское шоссе. Водителей, едущих со стороны города, будут перенаправлять на улицы Ханлара Алекперова и 14 Июля в Сураханском районе.

Кроме того, в качестве альтернативы водители могут проехать из города в сторону аэропорта, выехав с проспекта 8 Ноября на Зыхское шоссе.