Али Шамхани: Ракетные системы Ирана не подлежат обсуждению с США

Ракетные системы Ирана не подлежат обсуждению на переговорах и являются «красной линией» для Тегерана, заявил телеканалу Al-Jazeera секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани.

«Наши ракетные системы являются одной из наших «красных линий» и не подлежат обсуждению на переговорах», — сказал он.

До этого вице-президент Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран снизит уровень обогащения урана, если США снимут все санкции с республики.

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.