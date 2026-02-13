США не дадут Украине гарантии безопасности без мирного соглашения

США не завершат сделку по гарантиям безопасности для защиты Украины, пока Москва и Киев не достигнут договоренностей о мире.

Об этом сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника США и двух европейских чиновников.

Высокопоставленный чиновник заявил, что урегулирование зашло в тупик, поскольку Россия настаивает на своих территориальных требованиях, а Украина не собирается уступать. Президент США Дональд Трамп не пытается использовать соглашение о гарантиях как рычаг давления на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, подчеркнул чиновник. «Он (Трамп – ред.) не хочет просто подписать документ. Если это будет мешать дальнейшим мирным переговорам, то в чем тогда смысл?» - сказал представитель Белого дома.