В Ереване заявили о продолжающихся переговорах с Турцией

Ереван и Анкара продолжают переговоры о скорейшем выполнении уже достигнутых договоренностей об открытии границы для граждан третьих стран и лиц, имеющих дипломатические паспорта.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян в беседе с журналистами, говоря о нормализации отношений между Арменией и Турцией, сообщает Арменпресс.

“Я ничего не могу сказать о сроках. Мы рассчитываем, что выполним достигнутые с Турцией договоренности. Мы продолжаем переговоры с турецкой стороной, чтобы как можно скорее воплотить эти договоренности в жизнь”, — сказал Армен Григорян, говоря о возможных датах открытия армяно-турецкой границы.