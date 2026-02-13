Пашинян: призовой фонд премии «Zayed» будет разделен между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, удостоенные «Премии Заида за человеческое братство», также получат денежную награду.

Как сообщают армянские СМИ, в беседе с журналистами Никол Пашинян отметил, что призовой фонд составляет 1 миллион долларов.

«Поскольку мы разделили премию, предполагается, что каждый из нас получит по 500 000 долларов. Деньги еще не переведены, но я уверен, что они будут переведены, и я думаю о том, на какие общественные нужды или цели направить эти средства. Когда будет конкретное решение, когда будет повод, сообщим», — сказал премьер-министр.

Напомним, что 4 февраля в Абу-Даби Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну была вручена «Премии Заида за человеческое братство».