Ильхам Алиев: Новый мировой порядок не должен означать, что прав тот, кто сильнее

Мы видим, что Организация Объединенных Наций полностью парализована. Она не сможет повлиять ни на один вопрос. А альтернативы нет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью азербайджанским телеканалам в Мюнхене.

«Надеюсь, мы увидим больше здравого смысла в совместной работе. Поскольку новый мировой порядок не должен означать, что прав тот, кто сильнее. Новый мировой порядок должен означать новые механизмы цивилизованного мира, отношений и международного порядка», - подчеркнул глава государства.