В Армению прибыла азербайджанская делегация через сухопутную границу - ФОТО - ВИДЕО

First News Media11:10 - Сегодня
В Армению прибыла азербайджанская делегация через сухопутную границу - ФОТО - ВИДЕО

13–14 февраля 2026 года в Армении в рамках Инициативы «Мост мира» состоится двусторонний круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

Помимо основных участников инициативы «Мост мира», в работе круглого стола также примет участие более широкая группа представителей с обеих сторон.

Азербайджанская делегация прибыла в Армению через сухопутную границу на делимитированном и демаркированном участке, пройдя все соответствующие процедуры. Это стало важным практическим шагом на пути к укреплению доверия между двумя странами.

В ходе обсуждений представители гражданских обществ Азербайджана и Армении рассмотрят процессы, вытекающие из мирной повестки, утверждённой 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

Отдельные сессии будут посвящены формирующейся архитектуре региональной безопасности, преимуществам мира, общественному восприятию установления межгосударственных отношений в двух обществах, перспективам экономического сотрудничества, а также роли гражданских обществ в продвижении взаимопонимания и укреплении доверия.

Участники с азербайджанской стороны:

1. Фархад Мамедов – координатор, директор Центра исследований Южного Кавказа.

2. Русиф Гусейнов – директор Центра Топчубашова.

3. Кямаля Мамедова – главный редактор интернет-портала 1news.az.

4. Рамиль Искендерли – председатель правления Национального форума НПО.

5. Фуад Абдуллаев – ведущий специалист Центра анализа международных отношений.

6. Кенуль Бадалова – научный сотрудник Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

7. Заур Шириев – эксперт Центра Карнеги «Россия и Евразия».

8. Мурад Мурадов – заместитель директора Центра Топчубашова.

9. Айтен Гахраман – советник Бакинского международного центра мультикультурализма.

10. Рауф Агамирзаев – транспортный эксперт, член Общественного совета при Министерстве цифрового развития и транспорта.

11. Гюльбениз Ганбарова – председатель Общественного объединения «Ассоциация женщин сельских территорий».

12. Назрин Алиева – представитель Общественного объединения «Центр поддержки прав человека».

13. Эльдар Гамзалы – исследователь, фрилансер.

14. Санан Рзаев – редактор и ведущий политический обозреватель телеканала CBC.

15. Гюльшан Ахундова – председатель Общественного объединения «Женщина, развитие, будущее».

16. Эмин Алиев – главный редактор международного информационного агентства TREND.

17. Орхан Бабаев – сотрудник Центра исследований Южного Кавказа.

18. Ильяс Гусейнов – заведующий сектором Центра социальных исследований.

19. Фуад Агамалиев – директор инженерно-технического департамента телеканала CBC.

Участники с армянской стороны:

1. Арег Кочинян – координатор, президент Армянского совета.

2. Борис Навасардян – почётный президент Ереванского пресс-клуба.

3. Наира Султанян – директор Фонда развития демократии.

4. Нарек Минасян – ассоциированный эксперт Армянского совета.

5. Самвел Меликсетян – эксперт Армянского совета.

6. Степан Григорян – председатель правления Аналитического центра по вопросам глобализации и регионального сотрудничества.

7. Эдгар Варданян – ассоциированный эксперт Армянского совета.

8. Роберт Гевондян – эксперт Армянского совета.

9. Лусине Харатян – писатель и культурный антрополог.

10. Нелли Минасян – доктор исторических наук, доцент, тюрколог.

11. Давит Степанян – политический обозреватель 1in.am, эксперт Армянского института международной безопасности и отношений.

12. Рубен Бабаян – художественный руководитель Ереванского кукольного театра.

13. Элеонора Саргсян – эксперт по вопросам мира и гендера, специалист по работе с молодежью.

14. Наира Мартикян – редактор, директор JAMnews (Армения).

15. Вазген Карапетян – заместитель директора Фонда «Евразийское партнерство».

16. Татев Даниелян – главный редактор политических программ, ведущая Общественного телевидения Армении.

17. Армен Петросян – эксперт по региональной политике, Центр «Орбели».

18. Ален Амирханян – директор Экологического центра Акопяна (AUA).

19. Нелли Рафайелян – журналист, Центр медиаинициатив.

20. Жирайр Абетян – оператор Общественного телевидения Армении.

