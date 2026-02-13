 Ильхам Алиев: Мы уже давно являемся инициаторами создания коридоров | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев: Мы уже давно являемся инициаторами создания коридоров

First News Media23:57 - 13 / 02 / 2026
Ильхам Алиев: Мы уже давно являемся инициаторами создания коридоров

Мы уже давно являемся инициаторами создания коридоров, начиная с энергетических, продолжая транспортными, а сейчас уже и электрическими, и фибероптическими.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью азербайджанским телеканалам в Мюнхене.

Президент отметил, что по мере укрепления потенциала Азербайджана и развития международных связей в существующую концепцию связности добавляются новые элементы:

"Если можно считать нефтегазопроводы как уже свершившийся факт, хотя есть необходимость расширять нашу газотранспортную инфраструктуру, если считать, что вопросы, связанные с железнодорожным сообщением, частично решены, и Азербайджан не испытывает особых сложностей ни в обеспечении транзитных перевозок, ни в экспорте своей продукции, хотя Зангезурский коридор будет дополнительным вкладом в это, – то вопросы, связанные с электрическими кабелями, фибероптическими кабелями, с транспортировкой и транзитом информации в результате деятельности дата-центров и искусственного интеллекта – все это сейчас то, чем мы конкретно занимаемся.

У нас есть много преимуществ: география, тесные связи с соседями и на Западе, и на Востоке, избыток электроэнергии, подготовленные кадры и много других преимуществ. Поэтому сегодня Азербайджан – это та страна, в которой есть необходимость и на Востоке, и на Западе. С учетом того, что страна обеспечила свою безопасность, суверенитет своими силами, естественно, международный авторитет нашей страны еще вырос. Поэтому, когда мы говорим о коридорах, конечно, мы должны шире смотреть на этот вопрос: не только железная дорога, не только автомобильная дорога, но все, что способствует связности и отвечает требованиям современного мира".

