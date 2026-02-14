Госсекретарь Рубио: США нужны союзники, способные себя защитить

США не хотят иметь слабых союзников, которые не в состоянии себя защитить, заявил американский госсекретарь Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы хотим иметь сильных партнеров, сильных союзников, которые сами могут защитить себя, с тем, чтобы никакой противник когда бы то ни было даже к мысли не пришел испытать нашу силу», - сказал он. «Поэтому нам нужны не слабые, но сильные, гордые союзники, которые имеют то же наследие, что и мы, и будут готовы и в состоянии защищать это наследие», - отметил Рубио, обращаясь к европейцам.

«Мы хотим видеть сильной Европу. Мы считаем, что Европа должна выжить», - сказал он.

Источник: ТАСС