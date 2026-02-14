Рубио опроверг слухи о возможном отказе США от усилий по украинскому урегулированию

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг сообщения СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп может в ближайшие недели отказаться от участия в урегулировании российско-украинского конфликта.

По его словам, США - единственная страна, которая оказалась способной привлечь «обе стороны к обсуждению возможности прекращения» конфликта на основе переговоров. «И это обязательство, от которого мы не откажемся, потому что считаем его уникальным. К сожалению, оно может не принести результатов, [но] я надеюсь, что принесет», - сказал он в интервью агентству Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее журнал The Atlantic выступил с утверждением, что президент США Дональд Трамп может в ближайшие несколько недель отказаться от участия его администрации в урегулировании конфликта по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс осенью 2026 года.