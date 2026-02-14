Уволены три заместителя главы МЧС - СМИ

Сразу три заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана уволены, сообщает Qafqazinfo.

Согласно данному изданию, соответствующим приказом заместители руководителя МЧС генерал-лейтенант Фаик Тагизаде, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев и Оруджали Гаджиев освобождены от занимаемых должностей.

По какой причине они были уволены все одновременно — неизвестно.

Оруджали Гаджиев не опроверг информацию и выключил телефон.

На фото: Фаиг Тагизаде

На фото: Этибар Мирзоев

На фото: Оруджали Гаджиев