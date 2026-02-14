Уволены три заместителя главы МЧС - СМИ
Сразу три заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана уволены, сообщает Qafqazinfo.
Согласно данному изданию, соответствующим приказом заместители руководителя МЧС генерал-лейтенант Фаик Тагизаде, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев и Оруджали Гаджиев освобождены от занимаемых должностей.
По какой причине они были уволены все одновременно — неизвестно.
Оруджали Гаджиев не опроверг информацию и выключил телефон.
На фото: Фаиг Тагизаде
На фото: Этибар Мирзоев
На фото: Оруджали Гаджиев
