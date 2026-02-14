 Президент: То, что маршрут TRIPP носит имя Президента Трампа, означает, что данный коридор будет важен для этой администрации | 1news.az | Новости
Президент: То, что маршрут TRIPP носит имя Президента Трампа, означает, что данный коридор будет важен для этой администрации

First News Media19:12 - Сегодня
То, что маршрут TRIPP носит имя Президента Трампа, означает, что данный коридор будет важен как для этой, так и, возможно, для последующих администраций.

Об этом Президент Ильхам Алиев сказал в Мюнхене во время панельной дискуссии на тему «Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества».

Глава государства заявил, что в противном случае Президент США не присвоил коридору свое имя. Присвоение проекту имени американского президента означает, что он будет реализован.

Источник: АЗЕРТАДЖ

