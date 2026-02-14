Президент: То, что маршрут TRIPP носит имя Президента Трампа, означает, что данный коридор будет важен для этой администрации

То, что маршрут TRIPP носит имя Президента Трампа, означает, что данный коридор будет важен как для этой, так и, возможно, для последующих администраций.

Об этом Президент Ильхам Алиев сказал в Мюнхене во время панельной дискуссии на тему «Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества».

Глава государства заявил, что в противном случае Президент США не присвоил коридору свое имя. Присвоение проекту имени американского президента означает, что он будет реализован.

Источник: АЗЕРТАДЖ