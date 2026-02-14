Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за энергетическую помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил азербайджанского лидера Ильхама Алиева за очередной пакет энергетической помощи.

Об этом Зеленский написал в соцсетях по итогам встречи с Ильхамом Алиевым в Мюнхене.

"Я проинформировал его об общей ситуации в энергосистеме и последствиях российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Я выразил благодарность за недавний пакет энергетической поддержки", - отметил президент Украины.

По словам Зеленского, лидеры также обсудили развитие двусторонних отношений и реализацию совместных проектов в энергетическом секторе.

"Мы также уделили внимание переговорному процессу, направленному на достижение мира (в российско-украинской войне - ред.). Украина всегда конструктивно поддерживает усилия, которые могут помочь достичь достойного мира", - отметил Зеленский.

Источник: Report