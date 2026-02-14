Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Германии

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

Об этом проинформировало Министерство иностранных дел Азербайджана на своей странице в социальной сети X.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития двусторонних азербайджано-германских отношений, в том числе политический диалог, энергетическая безопасность, "зеленый" переход, торговля, транспорт и гуманитарное сотрудничество.

Также были затронуты региональные процессы, армяно-азербайджанский процесс нормализации и усилия по постконфликтному восстановлению.

Источник: Report