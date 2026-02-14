«Дождь из шаров» в День святого Валентина вызвал большой ажиотаж в Баку - ВИДЕО

В одном из торговых центров Баку праздничная программа по случаю 14 февраля — Дня святого Валентина — собрала большое число посетителей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Qafqazinfo», сотни жителей пришли посмотреть на мероприятие, сопровождавшееся гигантским «дождём из шаров» в форме сердца.

Одновременно были выпущены тысячи красных шаров, установленных в декоративной конструкции в торговом центре. «Шаровой дождь» вызвал особый интерес у молодёжи и семей.

Кадры с места события в короткие сроки распространились в социальных сетях.