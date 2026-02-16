Глава оборонного концерна не ожидает мира в Украине в 2026 году

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер полагает, что война в Украине не закончится в 2026 году.

Свою позицию Паппергер аргументировал тем, что «Россия не заинтересована в окончании войны». В этой связи он подчеркнул необходимость дальнейшей помощи Украине, указав, что его предприятие готово поставить Киеву дополнительную военную технику.

«Мы можем помочь во многих областях. На данный момент мы производим больше боеприпасов, чем предусмотрено в заключенных с Украиной контрактах», - сообщил Паппергер. Он добавил, «что в некоторых сферах еще не обеспечено финансирование» производства для ВСУ. По словам главы Rheinmetall, концерн мог бы поставить Киеву больше «орудий ПВО, боеприпасов и даже больше танков», а также беспилотники.

Источник: DW