Что известно о фактической погоде в Азербайджане?

Обнародованы фактические данные о погоде на 20 февраля.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, по всей стране наблюдалась дождливая и ветреная погода. Сильный северо-западный ветер с утра ослаб, передает 1news.az.

Количество выпавших осадков в Нахчыване, Шахбузе, Астаре, Дашкесане, Балакене, Гахе (Сарыбаш), Хачмазе, Загатале, Губе, Шахдаге и Сабирабаде составило до 1 мм.

19 февраля максимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове - до 26°C, в Нахчыванской АР - до 18°C, в низменных районах - до 25°C, в горных районах - до 15°C тепла.