Azərbaycanca
Общество

Жестокая драка в ресторане Баку: Четверо задержаны, пострадавший может потерять зрение - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО

First News Media10:37 - Сегодня
Стали известны подробности избиения мужчины четырьмя людьми, произошедшем в одном из столичных ресторанов.

Ранее актриса Узель Керимова рассказала в Instagram Stories, о том, что в одном из бакинских ресторанов небольшой спор перерос в драку, в ходе которой четверо человек жестоко избили мужа ее подруги – по словам актрисы по заключению экспертизы, существует вероятность, что пострадавший потеряет зрение на одном глазу, а другой глаз будет видеть слабо.

1news.az стали известны подробности инцидента, который произошел 18 марта в ресторане, расположенном в поселке Бузовна Хазарского района столицы – проводится расследование.

В результате проведённых сотрудниками полиции мероприятий были установлены и задержаны лица, подозреваемые в совершении правонарушения: В. Османов (1991 г.р.), К. Казымлы (1996 г.р.), Ф. Казымлы (1998 г.р.) и Э. Казымов (1985 г.р.).

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство» Уголовного кодекса - для определения степени тяжести полученных травм назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Поделиться:
3418

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40