Жестокая драка в ресторане Баку: Четверо задержаны, пострадавший может потерять зрение - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО

Стали известны подробности избиения мужчины четырьмя людьми, произошедшем в одном из столичных ресторанов.

Ранее актриса Узель Керимова рассказала в Instagram Stories, о том, что в одном из бакинских ресторанов небольшой спор перерос в драку, в ходе которой четверо человек жестоко избили мужа ее подруги – по словам актрисы по заключению экспертизы, существует вероятность, что пострадавший потеряет зрение на одном глазу, а другой глаз будет видеть слабо.

1news.az стали известны подробности инцидента, который произошел 18 марта в ресторане, расположенном в поселке Бузовна Хазарского района столицы – проводится расследование.

В результате проведённых сотрудниками полиции мероприятий были установлены и задержаны лица, подозреваемые в совершении правонарушения: В. Османов (1991 г.р.), К. Казымлы (1996 г.р.), Ф. Казымлы (1998 г.р.) и Э. Казымов (1985 г.р.).

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство» Уголовного кодекса - для определения степени тяжести полученных травм назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время следственные действия продолжаются.