На одном из самых оживленных участков Баку появились светофоры - ФОТО

Участок дороги на Московском проспекте в Ясамальском районе, известный как «Шамахинка», теперь регулируется светофорами.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что в связи с изменениями в организации движения Центр интеллектуального управления транспортом МВД установил на данной территории в общей сложности 13 светофорных опор с транспортными и пешеходными секциями, которые уже переданы в пользование участникам дорожного движения.

Новые транспортные и пешеходные светофоры регулируют очередность движения на пересечениях Московского проспекта с улицей 20 Января, а также на развороте, расположенном вблизи этих перекрестков.

Отметим, что данные работы были проведены на основе проекта Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA).