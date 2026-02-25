Бербок дважды в интервью назвала Гренландию членом ЕС

Бывший министр иностранных дел Германии, председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок в интервью журналистке Сандре Майшбергер заявила, что Гренландия является частью Европейского союза. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Гренландия также является территорией ЕС», — сказала Бербок, говоря о значении острова для США и Европы.

Журналистка поправила Бербок, отметив, что Гренландия не входит в ЕС. Политик согласилась, добавив, что гренландцы — граждане ЕС, «у них также есть внешняя граница ЕС, именно поэтому туда были отправлены солдаты».

«Это также было более чем неточно. Гренландия — одна из ассоциированных заморских территорий ЕС <...> Внешняя граница Евросоюза через нее не проходит. Более того, немецкие и другие европейские солдаты были отправлены в Гренландию не для обеспечения безопасности внешней границы ЕС, а официально для оценки обеспечения безопасности региона — по приглашению Дании», — говорится в статье.