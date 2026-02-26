Разбившийся в Турции F-16 вылетал по тревоге на радиолокационный сигнал

Потерпевший в ночь на среду крушение истребитель F-16 ВВС Турции вылетал по тревоге после обнаружения в районе границы с Болгарией неустановленного радиолокационного сигнала.

Об этом сообщило Минобороны республики, отметив, что расследование причин катастрофы продолжается.

«25 февраля, после обнаружения неопознанного радиолокационного сигнала на границе с Болгарией в рамках операции по реагированию на тревогу два наших истребителя F-16 вылетели с 9-й главной базы оперативного командования ВВС в Балыкесире. С 00:56 по местному времени (01:56 по Баку) связь с одним из наших истребителей была потеряна», - приводит телеканал TRT Haber заявление министерства.

По его данным, пилот катапультировался, но погиб. «Причина происшествия будет выяснена после детального разбирательства, проводимого группой экспертов по расследованию авиационных происшествий», - сообщили в Минобороны.