Посол: Армения заверила, что никогда не станет антииранским плацдармом

Армянская сторона заверила, что никогда не станет плацдармом для шагов против Ирана.

Об этом в беседе с журналистами заявил посол Ирана в Армении Халил Ширголами.

Ширголами подчеркнул, что этого достаточно, и между странами есть взаимное доверие.

В то же время он подчеркнул, что в 2026 году Армения и Иран подпишут всеобъемлющий документ о стратегическом сотрудничестве, предположительно, во время визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Тегеран. Однако точной даты он не назвал.

Источник: news.am