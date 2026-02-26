Дума вводит наказание за отрицание геноцида советского народа

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа нацистами в годы Второй мировой войны и за оскорбление памяти жертв геноцида.

Законопроектом предлагается дополнить статьи 243.4 и 354.1 Уголовного кодекса РФ, предусмотрев ответственность за уничтожение, повреждение либо осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, а также за отрицание факта геноцида советского народа и оскорбление памяти жертв.

Источник: ТАСС