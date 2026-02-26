В понедельник первая леди США Мелания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности ООН.

Это произойдёт в первый день работы Совбеза под председательством США, которое перейдёт к Соединённым Штатам в марте.

Как отметила корреспондент WSJ в Белом доме Мередит Макгроу, это станет первым случаем в истории организации, когда председательствовать в Совбезе будет первая леди. Ожидается, что члены Совбеза рассмотрят вопросы образования, технологий, мира и безопасности. При этом основной посыл Мелании Трамп будет заключаться в призыве к миру через образование.