Мелания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности ООН

Мелания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности ООН

В понедельник первая леди США Мелания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности ООН.

Это произойдёт в первый день работы Совбеза под председательством США, которое перейдёт к Соединённым Штатам в марте.

Как отметила корреспондент WSJ в Белом доме Мередит Макгроу, это станет первым случаем в истории организации, когда председательствовать в Совбезе будет первая леди. Ожидается, что члены Совбеза рассмотрят вопросы образования, технологий, мира и безопасности. При этом основной посыл Мелании Трамп будет заключаться в призыве к миру через образование.

Мелания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности ООН

