Пашинян и Туск обсудили перспективы проекта TRIPP

Продолжается официальный визит премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в Республику Польша.

Как сообщает News.am, второй день визита начался со встречи премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и премьер-министра Республики Польша Дональда Туска. Сначала состоялась официальная церемония приветствия, после которой состоялась встреча лидеров двух стран в формате тет-а-тет.

Дональд Туск приветствовал официальный визит премьер-министра Республики Армения, выразив уверенность, что он придаст новый импульс развитию двусторонних отношений во всех направлениях. Премьер-министр Польши подчеркнул важность расширения сотрудничества с Арменией, особенно в сферах экономики, инфраструктуры, безопасности, образования, науки и в других областях. Дональд Туск также подчеркнул заинтересованность правительства Польши, в том числе как государства-члена Европейского союза, в укреплении и углублении сотрудничества с Арменией.

Премьер-министр Никол Пашинян выразил благодарность за теплый прием, подчеркнув важность дальнейшего развития многостороннего сотрудничества с Польшей. Премьер-министр высоко оценил поддержку со стороны Польши в проведении институциональных реформ в Армении, выразив надежду на ее продолжение. В контексте углубления торгово-экономических связей Никол Пашинян подчеркнул важность стимуляции экономического сотрудничества. Премьер-министр также подчеркнул роль Польши в процессе углубления сотрудничества между Арменией и ЕС.

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся реализации совместных программ. Были также затронуты процесс утверждения мира между Арменией и Азербайджаном, реализации инициативы TRIPP, а также вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Арменией и ЕС.