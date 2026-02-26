Россия разрешила преступникам-иностранцам идти на войну вместо выдачи на родину

Депутаты Госдумы в четверг приняли в финальном чтении проект закона об отказе в выдаче иностранцев, которые участвовали в войне против Украины.

Изменения вносятся в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) и предполагают, что РФ не будет выдавать другим государствам иностранных граждан и лиц без гражданства в случаях, когда такие запросы сделаны в отношении тех, кто проходит или проходил военную службу по контракту в ВС РФ и «иных воинских формированиях страны» и участвовал в боевых действиях в составе российской армии. Речь идет об иностранцах, которые в своих странах заподозрены в уголовных преступлениях.

Ранее The Telegraph сообщала, что с начала вторжения в Украину Москва завербовала на контракт около 18 тыс. граждан из 128 стран Африки, Азии и Латинской Америки, из которых погибли по меньшей мере 3,3 тыс. человек. Принятый Думой законопроект, как отмечает Faridaily, имеет целью еще увеличить число иностранцев, которые могли бы быть задействованы в наступлении на Украину, тогда как лишь подтвержденные потери армии РФ превысили 200 тыс. человек. Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявлял в разговоре с Bloomberg, что из-за роста потерь РФ приходится привлекать на фронт все больше иностранцев, которые рекрутируются тысячами в Индии, Пакистане, Непале, Нигерии, Сенегале, на Кубе и многих других странах.

Многих из них, однако, завлекают в ВС РФ обманным путем: выходцам из бедных стран без знания русского языка обещают высокие зарплаты и места в гражданских секторах, а по прибытии заставляют подписать контракты с Минобороны и отправляют на фронт.

На этом фоне правительства многих стран, откуда в Россию едут будущие наемники, стали требовать от Москвы прекратить практику заманивания своих граждан на войну «за русский мир». По данным «Важный историй», это стало ключевой причиной того, что в начале 2026 года российские вербовщики получили «черные списки» стран, набор из которых в ВС РФ требовалось прекратить. В перечень вошли 36 государств.