При обстреле катера из США пограничниками Кубы убиты четверо человек

По данным BBC News, в территориальные воды Кубы вторгся катер под флагом США, на борту которого находилась вооружённая группа.

В результате столкновения с кубинскими пограничниками четверо человек погибли, ещё шестеро получили ранения.

Министерство внутренних дел Кубы сообщило, что катер с флоридской регистрационным номером FL7726SH был обнаружен пограничниками в среду утром. Когда они приблизились к нему для идентификации, люди, находящиеся на катере под американским флагом, открыли огонь. В МВД Кубы заявили, что в результате стрельбы четыре человека на американском катере были убиты, шестеро ранены. Раненым была оказана медицинская помощь.

Американские власти начали собственное расследование происшествия, подчеркнув, что инцидент не является операцией правительства. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«На данный момент в нем участвуют Министерство внутренней безопасности, Береговая охрана и другие ведомства. Большая часть имеющейся у нас информации предоставлена ​​как кубинскими властями общественности, так и правительству США. Мы проверим её независимо. По мере сбора дополнительной информации мы будем готовы отреагировать соответствующим образом. Я не собираюсь строить предположения. Я не собираюсь высказывать своё мнение о том, чего я ещё не знаю. Но мы выясним, что именно здесь произошло, и затем отреагируем соответствующим образом», — сказал Рубио.

Госсекретарь отрицательно ответил на вопрос, были ли на катере правительственные сотрудники и была ли это операция США.

Тем временем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что инцидент с американским катером, вторгшимся в территориальные воды Кубы и открывшим огонь по кубинским пограничникам, является агрессивной провокацией США. По её словам, действия Вашингтона направлены на эскалацию ситуации и создание напряжённости в регионе.

«Действия Вашингтона носят провокационный характер и направлены на обострение обстановки, а также на провокацию конфликта», — подчеркнула Захарова. Она отметила, что подобные инциденты способны дестабилизировать ситуацию в Карибском регионе и усилить международную напряжённость.

