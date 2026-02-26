Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида

26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии в городе Ходжалы Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев возложил венок к Мемориалу.

Глава государства, первая леди и члены их семьи ознакомились с Мемориалом и встретились с представителями общественности Ходжалинского района.