Politico: советники Трампа хотят, чтобы Израиль первым ударил по Ирану

Старшие советники президента США Дональда Трампа предпочли бы, чтобы Израиль нанёс удар по Ирану прежде, чем США начнут собственную операцию, сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

По их мнению, действия Израиля спровоцируют ответные меры Тегерана, что поможет заручиться поддержкой американской общественности для военного удара.

Рассматривается, что политический эффект будет сильнее, если Израиль действует первым и самостоятельно, а Иран нанесёт ответный удар США. Это, по мнению советников, создаст больше оснований для принятия мер против Ирана и учтёт мнение американских избирателей, которые поддерживают смену режима, но не хотят жертв среди своих военнослужащих.

Вместе с тем, источники отмечают, что наиболее вероятным сценарием остаётся совместная операция США и Израиля. На фоне ослабления надежд на дипломатическое решение конфликта, администрация США готовит переговорную миссию в Женеву: спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встретятся с иранской стороной, чтобы обсудить ядерную программу страны.

При этом близкие к Трампу считают, что в итоге «мы собираемся их разбомбить», отмечая при этом риски истощения запасов боеприпасов и возможные потери среди американских военнослужащих, а также потенциальное влияние на ситуацию в других регионах, таких как Тайвань.

