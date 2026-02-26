В Женеве начался третий раунд переговоров Ирана и США по ядерному досье

Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе стартовал в четверг в Женеве, сообщает агентство Fars.

«Третий раунд непрямых переговоров по иранскому ядерному досье между Ираном и США при посредничестве Омана стартовал в присутствии обеих делегаций в посольстве Омана в Женеве», - говорится в сообщении.

Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.