В Женеве начался третий раунд переговоров Ирана и США по ядерному досье
Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе стартовал в четверг в Женеве, сообщает агентство Fars.
«Третий раунд непрямых переговоров по иранскому ядерному досье между Ираном и США при посредничестве Омана стартовал в присутствии обеих делегаций в посольстве Омана в Женеве», - говорится в сообщении.
Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
