Орбан обратился с резким требованием к Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому, в котором он потребовал возобновить работу трубопровода "Дружба".

"Вы заблокировали нефтепровод, имеющий решающее значение для энергоснабжения Венгрии. Ваши действия противоречат нашим интересам и ставят под угрозу надежное и доступное энергоснабжение венгерских семей. Поэтому я призываю вас изменить свою антивенгерскую политику!" — написал он в соцсети X.

Орбан обвинил Зеленского «во втягивании Венгрии в конфликт» и подчеркнул, что Будапешт не несет ответственности за происходящее в Украине и не намерен финансировать боевые действия.

"Я настоятельно призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии", — заключил он.

Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. По данным портала Mandiner, Украина не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за российских атак.

В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.

Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев объясняет свои действия «надуманными политическими причинами, поскольку технических оснований для этого нет».

Источник: РИА Новости