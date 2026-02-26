 Орбан обратился с резким требованием к Зеленскому | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Орбан обратился с резким требованием к Зеленскому

First News Media12:18 - Сегодня
Орбан обратился с резким требованием к Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому, в котором он потребовал возобновить работу трубопровода "Дружба".

"Вы заблокировали нефтепровод, имеющий решающее значение для энергоснабжения Венгрии. Ваши действия противоречат нашим интересам и ставят под угрозу надежное и доступное энергоснабжение венгерских семей. Поэтому я призываю вас изменить свою антивенгерскую политику!" — написал он в соцсети X.

Орбан обвинил Зеленского «во втягивании Венгрии в конфликт» и подчеркнул, что Будапешт не несет ответственности за происходящее в Украине и не намерен финансировать боевые действия.

"Я настоятельно призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии", — заключил он.

Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. По данным портала Mandiner, Украина не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за российских атак.

В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.

Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев объясняет свои действия «надуманными политическими причинами, поскольку технических оснований для этого нет».

Источник: РИА Новости

Поделиться:
287

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам ...

Общество

Какая погода будет в Азербайджане в пятницу?

Экономика

Moody’s сохраняет позитивный прогноз по банковскому сектору Азербайджана

Политика

Официальные лица государства и правительства посетили памятник жертвам ...

В мире

МО: Турция не планирует вторжения в Иран при нападении на него США

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Пезешкиан опроверг слова Трампа о 32 тыс. жертв среди протестующих

В Женеве начался третий раунд переговоров Ирана и США по ядерному досье

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Пезешкиан: Иран не склонит голову перед давлением мировых держав

Стивен Хокинг упомянут в файлах Эпштейна: Опубликовано новое фото учёного на острове - ФОТО

«Не в деньгах счастье» - признание самого богатого человека в мире

Обезьянка Панч и вечная Украина: клинический случай Марии Захаровой

Последние новости

Какая погода будет в Азербайджане в пятницу?

Сегодня, 13:55

МО: Турция не планирует вторжения в Иран при нападении на него США

Сегодня, 13:50

Для кого предназначена новая полоса на улице Бакиханова? - Официальный ответ

Сегодня, 13:42

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Сегодня, 13:37

Фонд соцзащиты обратился к гражданам из-за мошеннического видео о выплатах

Сегодня, 13:20

Moody’s сохраняет позитивный прогноз по банковскому сектору Азербайджана

Сегодня, 13:17

В сумгайытской больнице скончалась женщина на восьмом месяце беременности

Сегодня, 12:55

В тайниках наркоторговца в Баку нашли более 50 кг марихуаны - ВИДЕО

Сегодня, 12:47

Пезешкиан опроверг слова Трампа о 32 тыс. жертв среди протестующих

Сегодня, 12:40

В Женеве начался третий раунд переговоров Ирана и США по ядерному досье

Сегодня, 12:37

Глава Минздрава заявил о прогрессе в области эстетической и пластической хирургии

Сегодня, 12:33

Госпредприятия Азербайджана будут отчитываться перед новым агентством мониторинга при Минфине

Сегодня, 12:20

Орбан обратился с резким требованием к Зеленскому

Сегодня, 12:18

Официальные лица государства и правительства посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня, 12:00

МВД Кубы: задержанные с катера признались в террористических намерениях

Сегодня, 11:58

Теймур Мусаев о возможном объединении TƏBİB с Минздравом

Сегодня, 11:55

Иран не планирует разрабатывать ядерное оружие, заявил президент

Сегодня, 11:52

Ким Чен Ын полностью отказался от связей с Южной Кореей, назвав ее врагом

Сегодня, 11:48

Азербайджан призывает Британию уважать суверенитет страны

Сегодня, 11:45

В двух районах Азербайджана задержаны браконьеры

Сегодня, 11:35
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50