Армения

Пашинян ожидает скорых подвижек в вопросе открытия армяно-турецкой сухопутной границы

First News Media11:17 - Сегодня
Никол Пашинян считает, что в ближайшее время возможны определённые подвижки и конкретные развития в вопросе открытия сухопутной границы между Армения и Турция.

Как сообщает «Арменпресс», Никол Пашинян заявил об этом во время встречи с иностранными послами, дипломатами и представителями аналитических центров в Институте международных отношений Польши, отвечая на вопрос одного из участников дискуссии о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией.

«У нас очень позитивный диалог с Турцией, мы постоянно проводим встречи, консультации, но, конечно, самое важное событие, на которое мы надеемся, - это установление дипломатических отношений между Арменией и Турцией, и, конечно же, открытие сухопутной границы. Почему я говорю о сухопутной границе? Потому что воздушная граница открыта, у нас есть регулярные рейсы из Армении в Турцию, и я ожидаю, что объем двусторонних рейсов увеличится. Но, конечно, мы надеемся, что сухопутная граница также будет открыта. Кстати, нам потребуется новая инфраструктура на границе с Турцией, и сейчас мы обсуждаем, как ЕС может поддержать этот вопрос. Процесс идет, и я уверен, что мы очень скоро кое-что увидим», — сказал Пашинян.

Он добавил, что у него сложилось впечатление, что существует общее понимание того, что границу следует открыть, но это зависит от решения Турции. «С армянской стороны нет никаких препятствий, мы готовы сделать это в любое время. В последние месяцы мы неоднократно заявляли, что также готовы обеспечить маршрут для грузовиков, следующих из Турции в Азербайджан и из Азербайджана в Турцию. Инфраструктура для этого полностью готова, и мы ждем решения Турции», — подчеркнул Никол Пашинян.

