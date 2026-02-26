Официальные лица государства и правительства посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида - ФОТО

26 февраля в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии премьер-министр Азербайджана Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев и другие официальные лица государства и правительства посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, официальные лица государства и правительства, возложив цветы к памятнику, отдали дань уважения памяти жертв трагедии.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при участии дислоцированного в городе Ханкенди 366-го полка советской армии сровняли с землей город Ходжалы. В результате очередной массовой резни, учиненной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150 человек из них до сих пор неизвестна. В результате этого акта геноцида 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей лишились обоих родителей, а 130 – одного из родителей.