В сумгайытской больнице скончалась женщина на восьмом месяце беременности

В городе Сумгайыт в больнице скончалась женщина, находившаяся на восьмом месяце беременности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован в Сумгайытской городской больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

Айша Эфенди гызы Андриашвили, 1996 года рождения, находившаяся на 32-й неделе беременности, была доставлена в медицинское учреждение в состоянии комы. Несмотря на усилия врачей, она скоропостижно скончалась в больнице.

По данному факту соответствующими структурами проводится расследование.