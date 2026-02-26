В тайниках наркоторговца в Баку нашли более 50 кг марихуаны - ВИДЕО

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел продолжают операции по пресечению незаконного оборота наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе очередного мероприятия был задержан Фуад Гасанов, ранее судимый за организацию сбыта сильнодействующих психотропных веществ, передает 1news.az.

В его автомобиле, а также в тайнике на территории столицы было обнаружено 51 кг 555 г марихуаны, обогащенной психотропными веществами, и 2999 таблеток метадона. В ходе предварительного допроса стало известно, что задержанный планировал распределить наркотики по указанным адресам по поручению гражданина Ирана.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие продолжается.