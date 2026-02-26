МВД Кубы: задержанные с катера признались в террористических намерениях
Задержанные с катера с американским номером, который в среду, 25 февраля, вошел в кубинские территориальные воды, признались в намерениях проникнуть на Кубу с террористическими намерениями.
Об этом сообщило МВД карибской республики.
«Установлено, что на нейтрализованном скоростном катере с регистрационным номером Флориды FL7726SH находилось 10 вооруженных человек, которые, согласно предварительным показаниям задержанных, намеревались проникнуть [на территорию] в террористических целях», - говорится в сообщении МВД в Facebook.
Все задержанные с катера являются кубинцами, проживающими в США, один из погибших - также кубинец, заявили в МВД республики.
«Все участники [инцидента с катером] - кубинцы, проживающие в Соединенных Штатах. Большинство из них - с историей преступной и насильственной деятельности», - говорится в сообщении МВД. Там также отмечается, что ведется работа по идентификации остальных трех погибших.
Кроме того, у задержанных были изъяты винтовки, пистолеты, взрывные устройства, оптические прицелы и камуфляжи, проинформировали в кубинском МВД.
«Были изъяты штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства (коктейли Молотова), бронежилеты, оптические прицелы и камуфляжная форма», - указали в ведомстве.
Читайте по теме:
При обстреле катера из США пограничниками Кубы убиты четверо человек
Источник: РИА Новости