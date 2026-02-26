В двух районах Азербайджана задержаны браконьеры

На участке реки Араз, протекающем через Имишлинский район, задержан местный житель М.Зейналов, занимавшийся незаконной ловлей рыбы запрещенными способами и средствами.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел. Было отмечено, что у данного лица были обнаружены орудия лова и незаконно добытая рыба различных видов.

В то же время в ходе очередного мероприятия, проведенного водной полицией на участке реки Кура в Нефтчалинском районе, за аналогичные деяния были задержаны местные жители Ш.Ширинов и Р.Ахмедов. У них изъяли синтетические сети, рыболовные снасти и незаконно выловленную рыбу.

По данным фактам проводится расследование.