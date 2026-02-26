 Азербайджан призывает Британию уважать суверенитет страны | 1news.az | Новости
Азербайджан призывает Британию уважать суверенитет страны

First News Media11:45 - Сегодня
Запущенное в парламенте Великобритании расследование, касающееся культурного наследия в Карабахском регионе, в Баку расценивают как прямое вмешательство в суверенные вопросы Азербайджана.

Обсуждение процессов на международно признанной территории страны вызвало резкую реакцию и было охарактеризовано как политизированная инициатива, способная нанести ущерб хрупкой постконфликтной повестке.

На этом фоне в Баку прозвучала реакция со стороны гражданского общества. Ряд азербайджанских неправительственных организаций выступили с открытым письмом к британскому послу Фергусу Оулду, обратив внимание на используемую в рамках расследования терминологию и формулировки. В обращении подчёркивается, что они не учитывают международно признанный правовой статус территорий и могут быть восприняты как односторонние.

Авторы письма также акцентируют внимание на том, что тема культурного наследия требует особенно взвешенного подхода, основанного на международном праве, проверяемых фактах и профессиональной экспертизе. В условиях постконфликтного периода подобные вопросы, как отмечается, нуждаются в оценке специалистов, способных дать объективную картину происходящего.

Советник Бакинский международный центр мультикультурализма Айтан Гахраман в комментарии для 1news.az заявила, что проведение парламентом Великобритании слушаний или расследований по вопросам, касающимся ситуации на суверенной территории Азербайджана, без официального взаимодействия с азербайджанской стороной вызывает серьёзные вопросы.

По её словам, обсуждение процессов, происходящих на суверенных землях Азербайджана, без официального взаимодействия с азербайджанской стороной не соответствует принципу суверенного равенства государств.

«Территории, о которых идёт речь, являются неотъемлемой частью Азербайджана и признаны международным сообществом. Все вопросы, касающиеся культурного наследия на этих землях, входят во внутреннюю компетенцию государства и регулируются национальным законодательством и международными обязательствами, участником которых Азербайджан является», — отметила она.

Отвечая на вопрос о возможности ответных шагов, А.Гахраман подчеркнула, что инициирование расследования фактов уничтожения азербайджанских памятников в период оккупации является полностью правомерным.

«Азербайджан имеет законное право документировать и расследовать ущерб, причинённый его культурному, религиозному и историческому наследию на международно признанной территории. Такое расследование, при условии опоры на факты, экспертные заключения и прозрачные процедуры, будет юридически обоснованным и убедительным на международной арене», — сказала она.

Комментируя влияние подобных инициатив на мирную повестку между Азербайджаном и Арменией, советник отметила, что односторонние и политизированные подходы не способствуют укреплению доверия.

«Проблема заключается не в самом факте обсуждения вопросов культурного наследия, а в его методологии и риторике. Когда подобные инициативы продвигаются без учёта официальной позиции Азербайджана и опираются на материалы заинтересованных групп, это создаёт напряжённость и подрывает атмосферу диалога», — подчеркнула А.Гахраман.

В то же время она отметила, что Азербайджан остаётся открытым к конструктивному и неполитизированному международному сотрудничеству по вопросам защиты культурного наследия, при условии уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

Отметим, что редакция 1news.az также обратилась за комментарием в посольство Великобритании в Азербайджане, однако на момент публикации материала ответа получено не было.

Послесловие

В Баку убеждены, что игнорирование принципа суверенного равенства государств и продвижение односторонних инициатив неизбежно подрывает атмосферу диалога и ставит под сомнение искренность посреднических усилий. В условиях, когда регион находится на этапе закрепления мирной повестки, любые политизированные действия извне могут иметь долгосрочные негативные последствия. Именно поэтому, как подчёркивается, уважение к суверенитету и юридическим реалиям должно быть безусловной основой любой международной активности.

Вюсаля Азимзаде

