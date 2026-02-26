Стала известна дата полной блокировки Telegram в России

Telegram полностью заблокируют в России 1 апреля, сообщают РБК и The Bell со ссылкой на источники.

Собеседники РБК, близкие к Кремлю, назвали решение о блокировке окончательным. Источник The Bell в одном из операторов «большой четверки» сообщил, что им рассказали о «предварительном решении» заблокировать телеграм с 1 апреля.

«За полтора месяца что-то может измениться, все-таки во власти разное мнение по данному вопросу. Но пока информация такая — с 1 апреля будет полная блокировка», — добавил он.

Другой собеседник The Bell рассказал, что операторы уже получили письмо с требованием не противодействовать блокировкам. Такую же просьбу, утверждают журналисты, операторы получили перед началом замедления YouTube.

По данным Baza, блокировка будет действовать «на территории всей России». В статье РБК говорится, что к апрелю Telegram будет работать только на фронте.