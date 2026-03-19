В Сумгайыте изъято более 50 кг наркотиков: задержана группа лиц - ФОТО - ВИДЕО

Сотрудники Сумгайытского городского управления полиции провели серию оперативных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе операции у ранее судимого 42-летнего Фариза Гулиева и его знакомого, 38-летнего Фуада Гурбанова, было обнаружено 1,5 килограмма героина и психотропное вещество метамфетамин, передает 1news.az.

В результате следующей операции по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан ранее судимый 44-летний Кямал Худиоглу, у которого изъяли 9 кг 130 г марихуаны. Также задержан 26-летний Джейхун Бабашов, у которого обнаружили 10 кг марихуаны и более 1 кг опиума.

В ходе еще одного оперативного мероприятия, направленного против сбыта наркотиков в Сумгайыте, были задержаны ранее судимая 27-летняя Афсана Гасымова и её знакомый, 28-летний Пяльван Абасзаде. У данных лиц было изъято 13 кг марихуаны.

Установлено, что задержанные планировали организовать сбыт наркотиков путем их размещения (закладок) по различным адресам в городе Сумгайыт.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что в результате операций, проведенных сотрудниками полиции в Сумгайыте с начала текущего года, из незаконного оборота изъято в общей сложности 53 килограмма наркотических средств различных видов.