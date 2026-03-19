NEQSOL Holding и Фонд Развития Образования продолжают стипендиальную программу PARLA - ФОТО

NEQSOL Holding в сотрудничестве с Фондом Развития Образования официально приветствовал участниц третьего набора стипендиальной программы развития PARLA для студенток университетов, продолжая свою приверженность поддержке образования, профессионального роста и развития лидерства молодых женщин в Азербайджане.

Третий набор объединяет 50 талантливых студенток университетов, отобранных в результате высококонкурентного процесса на основе академических достижений и социально-экономических критериев.

С присоединением этой группы сообщество PARLA продолжает расширяться, формируя сеть талантливых молодых женщин, обладающих навыками, уверенностью и возможностями для успешной реализации в современной глобальной среде.

Участницы третьего набора будут получать ежемесячную финансовую поддержку до окончания обучения, а также доступ к комплексной программе развития, включающей обучение английскому языку и подготовку к IELTS, развитие практических навыков и лидерских качеств, менторство, стажировки в компаниях NEQSOL Holding, а также онлайн-программы и образовательные ресурсы через NEQSOL Academy. Программа также делает упор на практический опыт и долгосрочную готовность к карьере, помогая участникам уверенно перейти от образования к профессиональной жизни.

С момента запуска программа PARLA также поддержала 100 студенток в рамках первого и второго наборов. На сегодняшний день из 150 участниц 41 успешно завершила программу развития, при этом большинство из них получили стажировки или трудоустроились. Кроме того, некоторые выпускницы продолжают обучение за рубежом после завершения программы. Эти результаты подчеркивают эффективность PARLA в обеспечении связи между академическим обучением и практическими карьерными возможностями, а также в поддержке успешной интеграции молодых женщин на рынок труда.

«Успех программы демонстрирует, насколько важно создавать поддерживающую среду, в которой молодые женщины могут развивать свои навыки, расширять профессиональные связи и укреплять уверенность в собственных возможностях. В рамках PARLA мы предоставляем талантливым студенткам тренинги, менторство, стажировки и другие практические возможности, которые помогают им формировать будущую карьеру и успешно переходить от образования к профессиональной деятельности», – подчеркнул Имран Ахмадзада, Глава азербайджанского офиса NEQSOL Holding.

«Программа PARLA играет важную роль в расширении доступа молодых женщин к высшему образованию и помогает им реализовать свой потенциал. Помимо финансовой поддержки, программа создает возможности для личностного развития участниц, получения новых знаний и навыков, а также интеграции в профессиональные сети. Подобные инициативы способствуют укреплению человеческого капитала страны в долгосрочной перспективе», – отметил Расул Гашимов, руководитель отдела управления проектами Фонда развития образования.

Реализуемая с 2024 года, программа PARLA быстро превратилась в признанную платформу для расширения возможностей молодых женщин и развития лидерских качеств. В 2025 году программа получила международное признание, завоевав золотые и серебряные награды премии Stevie® Awards for Great Employers за влияние, инклюзивный подход и долгосрочное видение.

