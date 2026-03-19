Эксперт о новой системе оплаты труда: «Реформа привлечет молодежь на госслужбу»

First News Media16:35 - Сегодня
Эксперт о новой системе оплаты труда: «Реформа привлечет молодежь на госслужбу»

Последние реформы, связанные с обновлением системы оплаты труда на государственной службе, предусматривают отмену механизма премирования.

Соответствующее положение нашло отражение в законе «О государственной службе» и в ряде других законодательных актов, принятых Милли Меджлисом. Согласно новому подходу, премии, выплачиваемые за счет государственного бюджета, полностью отменяются. Речь идет как о коллективных, так и об индивидуальных выплатах. Таким образом, дополнительные поощрения для государственных служащих упраздняются, а система оплаты труда будет формироваться на основе более единой и прозрачной структуры.

Новая модель позволяет сформировать единую структуру оплаты труда путем включения в состав должностного оклада тех компонентов, которые ранее выплачивались в виде различных надбавок. Это делает заработную плату более четкой, стабильной и справедливой. Единая структура также направлена на устранение диспропорций в оплате труда, наблюдаемых в ряде случаев, и создание равных возможностей для государственных служащих.

С другой стороны, изменения обеспечат большую стабильность и прогнозируемость заработной платы. Если ранее для премирования госслужащих ежегодно в государственном бюджете предусматривались дополнительные средства, объем которых мог достигать трехкратного ежемесячного должностного оклада сотрудника, то теперь эта практика отменяется. Ранее такие средства направлялись преимущественно на коллективные премии по случаю праздничных дат, а также на индивидуальные выплаты отличившимся сотрудникам. В результате реформы, формирование доходов государственных служащих будет в большей степени базироваться на фиксированном окладе.

«Система оплаты труда на государственной службе совершенствуется, и в этом направлении вносятся изменения в законодательство», - заявил 1news.az руководитель Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов.

По его словам, до настоящего времени заработная плата государственных служащих формировалась из должностного оклада, различных надбавок и премий.

«Эти надбавки варьировались в зависимости от стажа и специфики занимаемой должности и распространялись не на всех. Согласно новым изменениям, данный подход отменяется, и предусматривается переход к единой системе оплаты труда. То есть заработная плата больше не будет состоять из отдельных компонентов - будет применяться единая сумма. Это изменение принесет положительные результаты, особенно для тех, кто ранее не имел возможности получать дополнительные выплаты. Повышение заработной платы приведет к росту доходов государственных служащих, относящихся к этой категории», - отметил он.

Эксперт также считает, что модель единой заработной платы будет способствовать снижению коррупционных рисков и правонарушений.

«Такой подход делает систему оплаты труда более прозрачной и стабильной, а также облегчает прогнозирование фонда заработной платы в государственном бюджете. Аналогичная система применяется во многих странах, в том числе в странах Юго-Восточной Азии - Гонконге, Сингапуре, европейских государствах, а также в соседней Грузии», - подчеркнул С. Мамедов.

Он добавил, что в настоящее время относительно низкие зарплаты в государственных органах низших категорий ориентируют молодежь на работу в частном секторе.

«Как известно, прием в государственные органы 1–5-й категорий осуществляет Государственный экзаменационный центр как через тестовый этап, так и через этап собеседования. Однако в ряде органов низших категорий конкуренция остается низкой: такие должности, как секретарь судебного заседания или помощник судьи в районных судах, длительное время остаются вакантными. Новая система может частично изменить эту тенденцию. Данная реформа является важным стимулирующим шагом для привлечения молодежи на государственную службу», - резюмировал эксперт.

Г.Агаев

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

