Доха выразила солидарность с Баку и странами Ближнего Востока на фоне атак Ирана

Катар выразил готовность к взаимодействию с партнерами ради деэскалации на Ближнем Востоке и перехода к дипломатическому урегулированию в интересах укрепления стабильности в регионе.

Соответствующее заявление сделала временный поверенный в делах катарского представительства при Евросоюзе и НАТО Сара бинт Ахмед Аль Моханнади в ходе заседания Совета НАТО с государствами - участниками Стамбульской инициативы сотрудничества, состоявшегося в Брюсселе. Заседание проходило под председательством заместителя генерального секретаря НАТО Радмилы Шекеринска.

В своем выступлении Аль Моханнади приветствовала позицию альянса, осуждающую атаки Ирана и выражающую солидарность с Катаром.

По ее словам, Доха с начала войны в секторе Газа предупреждала о рисках эскалации, способной привести к более широкой региональной напряженности.

Аль Моханнади отметила, что с 28 февраля Катар подвергался "шокирующим и неожиданным" атакам со стороны Ирана, которые подрывают доверие, особенно учитывая соседские отношения между странами.

Она подчеркнула, что удары были направлены не только на военные цели, но и на объекты критической инфраструктуры, включая энергетический сектор.

Представитель Катара также предупредила, что подобные действия создают угрозу глобальным поставкам энергоносителей через Ормузский пролив и нарушают международные цепочки поставок, в том числе в авиационной отрасли, что может повлечь серьезные экономические последствия.

Катар вновь решительно осудил использование Ираном баллистических ракет и беспилотников, назвав это грубым нарушением суверенитета и опасной эскалацией.

Кроме того, Аль Моханнади заявила о солидарности Катара с рядом стран региона и за его пределами, включая Азербайджан, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Оман, Иорданию, Ливан, Ирак, Турцию и Кипр, в защите их суверенитета и безопасности.

Она также подтвердила приверженность Катара сотрудничеству с партнерами в целях снижения напряженности, прекращения боевых действий и возвращения к дипломатическим решениям, направленным на укрепление региональной стабильности.

