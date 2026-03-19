 Как сделать мобильность безопасной? Bolt представил свой подход – ФОТО | 1news.az | Новости
Как сделать мобильность безопасной? Bolt представил свой подход – ФОТО

Как сделать мобильность безопасной? Bolt представил свой подход – ФОТО

19 марта в Баку, в отеле Ritz-Carlton, компания Bolt провела мероприятие на тему «Безопасность и ответственность в мобильности». В мероприятии приняли участие представители различных партнёрских организаций, включая AmCham.

Основной целью мероприятия стало обсуждение стандартов безопасности в сфере мобильности, представление решений, внедрённых на платформе, а также возможностей сотрудничества с партнёрами.

Основным спикером мероприятия выступила представитель Bolt по вопросам публичной политики, безопасности и соответствия требованиям Кэтрин Мерсер (Katherine Mercer). В своём выступлении она подчеркнула, что безопасность является ключевым приоритетом для Bolt и работа в этом направлении ведётся на постоянной основе:

«Безопасность является для нас главным приоритетом. Хотя инциденты на нашей платформе происходят редко, каждый такой случай для нас неприемлем. Для достижения прогресса в этой сфере важно интегрировать безопасность во все процессы, постоянно совершенствовать наши системы и тесно сотрудничать с водителями-партнёрами».

В ходе выступления также были подробно представлены меры безопасности, внедрённые на платформе Bolt. Отмечено, что перед поездкой проводится верификация личности водителей с использованием как искусственного интеллекта, так и ручной проверки, а информация об автомобиле регистрируется в системе и доступна пассажирам.

Далее руководитель по взаимодействию с государственными органами компании Bolt в Азербайджане Маарифa Пашаева представила технологические решения в области безопасности, применяемые на платформе. Она подробно рассказала о функциях отслеживания в реальном времени, прозрачности данных, механизмах отчётности и подачи жалоб, а также инструментах контроля платформы.

Кроме того, она отметила, что в настоящее время ведутся обсуждения по запуску новой категории «Скорая помощь» на платформе Bolt. В рамках этой инициативы пользователи смогут вызывать скорую медицинскую помощь через приложение, а реализация сервиса планируется в партнёрстве с несколькими клиниками.

Мероприятие продолжилось открытой дискуссией, в ходе которой участники обменялись мнениями о развитии стандартов безопасности в сфере мобильности, взаимодействии с государственными органами и будущих инициативах.

В завершение Кэтрин Мерсер подчеркнула, что безопасность является общей ответственностью всех участников процесса:

«Безопасность в мобильности — это задача, которую не может решить одна компания. Это совместная ответственность водителей, пассажиров и платформ. Мы стремимся быть надёжным партнёром в этом процессе в Азербайджане и продолжим повышать стандарты».

На правах рекламы

