Израиль и США нанесли удары по десяткам военных целей в Иране - СМИ - ВИДЕО

Израиль и США нанесли удары по десяткам военных целей в Иране, операция против иранского режима является скоординированной и масштабной - ЦАХАЛ.

Парламент Ирана, Высший совет национальной безопасности, Министерство разведки и Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) стали целями ударов США. С таким утверждением выступил телеканал Fox News.

Ведущий телеканала в эфире заявил, что первая цель - "комплекс аятоллы". Также отмечается, что проведены кибератаки на иранские новостные агентства.