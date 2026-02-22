Пезешкиан: Иран не склонит голову перед давлением мировых держав

Иран не склонит голову перед давлением мировых держав на фоне ядерных переговоров с США, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в прямом эфире государственного телевидения.

По его словам, мировые державы выстраиваются в очередь, чтобы заставить иранский народ склонить голову. Этого не произойдет, несмотря на все проблемы, которые они создают.

Ранее президент США Дональд Трамп установил крайний срок в 10-15 дней, чтобы Иран заключил сделку по своей ядерной программе.

Глава Белого дома указал, что переговоры с Ираном по прекращению напряженного противостояния идут успешно, но потребовал, чтобы Тегеран достиг "значимого" соглашения.